В Днепре число раненых после ночной атаки рф возросло до 36

Число раненых в результате ночной атаки рф на Днепр возросло до 36, 8 из них до сих пор находятся в больнице. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

На данный момент пострадавших уже 36. В больнице до сих пор находятся 8 из них. Остальные пострадавшие под амбулаторным наблюдением

По его словам, в Днепре, кроме многоквартирных и частных домов, разрушены несколько школ и детских садов, корпуса и общежития двух профтехучилищ, инфраструктура.

В течение дня продолжалась ликвидация последствий атаки на регион. По словам Лысака, в областном центре плечом к плечу работали коммунальщики, полицейские, медики, спасатели, волонтеры, международные организации.

Чрезвычайники потушили пожары. После обследования было решено временно отселить жителей подъезда наиболее поврежденной днепровской многоэтажки. Это около ста жителей. Всем предложили временное жилье, но обращений не поступало. Люди будут проживать у родственников