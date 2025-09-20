$41.250.00
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 19474 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 28511 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 48068 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планеты
19 сентября, 18:48 • 50875 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 49980 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 42710 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 52470 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходные
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 66469 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоления
19 сентября, 12:00 • 34418 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
В Днепре число раненых после ночной атаки рф возросло до 36

Киев • УНН

 • 788 просмотра

Число пострадавших от ночной атаки рф на Днепр возросло до 36 человек, 8 из них остаются в больнице. В результате обстрела повреждены жилые дома, школы, детские сады и инфраструктура.

В Днепре число раненых после ночной атаки рф возросло до 36

Число раненых в результате ночной атаки рф на Днепр возросло до 36, 8 из них до сих пор находятся в больнице. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

На данный момент пострадавших уже 36. В больнице до сих пор находятся 8 из них. Остальные пострадавшие под амбулаторным наблюдением 

- сообщил Лысак.

По его словам, в Днепре, кроме многоквартирных и частных домов, разрушены несколько школ и детских садов, корпуса и общежития двух профтехучилищ, инфраструктура.

Добавим

В течение дня продолжалась ликвидация последствий атаки на регион. По словам Лысака, в областном центре плечом к плечу работали коммунальщики, полицейские, медики, спасатели, волонтеры, международные организации.

Чрезвычайники потушили пожары. После обследования было решено временно отселить жителей подъезда наиболее поврежденной днепровской многоэтажки. Это около ста жителей. Всем предложили временное жилье, но обращений не поступало. Люди будут проживать у родственников 

- резюмировал глава ОВА.

Напомним

В ночь на 20 сентября войска рф совершили массированный воздушный удар по Днепру. Возникли пожары. Повреждения получил многоэтажный жилой дом. Также повреждены частные дома людей, хозяйственные постройки и гаражи. Есть разрушения на территории предприятий. Из-за вражеских обстрелов беспилотниками и ракетами в Днепре известно об одном погибшем.

Антонина Туманова

Война в Украине
Сергей Лысак
благотворительность
Днепр