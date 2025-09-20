У Дніпрі кількість поранених після нічної атаки рф зросла до 36

$41.250.00
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
13:11 • 14200 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
10:19 • 17149 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 25426 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 45394 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з'явилася традиція глобального очищення планети
19 вересня, 18:48 • 49775 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 49465 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 42068 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 51606 перегляди
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 65440 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подолання
Популярнi новини
Польща піднімала винищувачі через нічну атаку рф на Україну
Генштаб підтвердив ураження Саратовського і Новокуйбишевського НПЗ, ЛВДС "Самара" у рф
Ворог завдав удару по Сумах: є перебої зі світлом
Кібератака паралізувала роботу аеропортів Європи: є затримки та скасування рейсів
Атака рф на Київщину зачепила три райони: показали наслідки
Публікації
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
Всесвітній день прибирання: як з'явилася традиція глобального очищення планети
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подолання
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 65445 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристи
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 53713 перегляди
УНН Lite
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 році
У Дніпрі кількість поранених після нічної атаки рф зросла до 36

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Кількість постраждалих від нічної атаки рф на Дніпро зросла до 36 осіб, 8 з них залишаються у лікарні. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, школи, дитсадки та інфраструктуру.

У Дніпрі кількість поранених після нічної атаки рф зросла до 36

Кількість поранених у результаті нічної атаки рф на Дніпро зросла до 36, у лікарні досі перебувають 8 з них. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

На зараз постраждалих вже 36. У лікарні досі перебувають 8 з них. Інші потерпілі під амбулаторним наглядом 

- повідомив Лисак.

За його словами, у Дніпрі окрім багатоквартирних і приватних будинків потрощені декілька шкіл та дитсадків, корпуси та гуртожитки двох профтехучилищ, інфраструктура.

Додамо

Протягом дня тривала ліквідація наслідків атаки на регіон. За словами Лисака, в обласному центрі пліч-о-пліч працювали комунальники, поліцейські, медики, рятувальники, волонтери, міжнародні організації.

Надзвичайники приборкали пожежі. Після обстеження було вирішено тимчасово відселити мешканців підʼїзду найбільш пошкодженої дніпровської багатоповерхівки. Це близько ста мешканців. Усім запропонували тимчасове житло, але звернень не надходило. Люди проживатимуть у родичів 

- резюмував голова ОВА.

Нагадаємо

У ніч на 20 вересня війська рф здійснили масований повітряний удар по Дніпру. Виникли пожежі. Пошкоджень зазнав багатоповерховий житловий будинок. Також пошкоджені приватні домівки людей, господарські споруди та гаражі. Є руйнування на території підприємств. Через ворожих обстріл безпілотниками та ракетами у Дніпрі відомо про одного загиблого.

Антоніна Туманова

