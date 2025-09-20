У Дніпрі кількість поранених після нічної атаки рф зросла до 36
Київ • УНН
Кількість постраждалих від нічної атаки рф на Дніпро зросла до 36 осіб, 8 з них залишаються у лікарні. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, школи, дитсадки та інфраструктуру.
Кількість поранених у результаті нічної атаки рф на Дніпро зросла до 36, у лікарні досі перебувають 8 з них. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
На зараз постраждалих вже 36. У лікарні досі перебувають 8 з них. Інші потерпілі під амбулаторним наглядом
За його словами, у Дніпрі окрім багатоквартирних і приватних будинків потрощені декілька шкіл та дитсадків, корпуси та гуртожитки двох профтехучилищ, інфраструктура.
Додамо
Протягом дня тривала ліквідація наслідків атаки на регіон. За словами Лисака, в обласному центрі пліч-о-пліч працювали комунальники, поліцейські, медики, рятувальники, волонтери, міжнародні організації.
Надзвичайники приборкали пожежі. Після обстеження було вирішено тимчасово відселити мешканців підʼїзду найбільш пошкодженої дніпровської багатоповерхівки. Це близько ста мешканців. Усім запропонували тимчасове житло, але звернень не надходило. Люди проживатимуть у родичів
Нагадаємо
У ніч на 20 вересня війська рф здійснили масований повітряний удар по Дніпру. Виникли пожежі. Пошкоджень зазнав багатоповерховий житловий будинок. Також пошкоджені приватні домівки людей, господарські споруди та гаражі. Є руйнування на території підприємств. Через ворожих обстріл безпілотниками та ракетами у Дніпрі відомо про одного загиблого.