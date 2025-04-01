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В Дії временно приостановлена подача деклараций: почему

Киев • УНН

 • 25998 просмотра

В Дії временно недоступна подача деклараций из-за обновления для актуализации форм для ФЛП.

В Дії временно приостановлена подача деклараций: почему

Подача деклараций на портале и в приложении Дія временно недоступна. Команда приложения проводит обновление, чтобы предприниматели имели возможность предоставлять актуальные формы деклараций. Об этом пишут УНН со ссылкой на Дію.

Подача деклараций на портале и в приложении Дія временно недоступна. С 1 апреля обновилась налоговая декларация для ФЛП. Поэтому совершенствуем услугу, чтобы предприниматели подавали актуальные формы деклараций 

- говорится в сообщении.

Также сообщается, что команда Дії настойчиво работает, чтобы пользователи как можно скорее воспользовались сервисом.

"Работы будут продолжаться несколько дней, поэтому скоро вернемся. Следите за обновлениями и развивайте украинский бизнес", - призвала команда Дії.

Дополнение

Глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко сообщил, что для освобождения от налогообложения необходимо подать заявление и ряд документов.

Но для этого демобилизованные ФЛП имеют всего 10 дней. Успеть в этот срок трудно, поэтому налоговая работает с Минфином и Минобороны над увеличением этого срока.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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