В Дії временно приостановлена подача деклараций: почему
Киев • УНН
В Дії временно недоступна подача деклараций из-за обновления для актуализации форм для ФЛП.
Подача деклараций на портале и в приложении Дія временно недоступна. Команда приложения проводит обновление, чтобы предприниматели имели возможность предоставлять актуальные формы деклараций. Об этом пишут УНН со ссылкой на Дію.
Подача деклараций на портале и в приложении Дія временно недоступна. С 1 апреля обновилась налоговая декларация для ФЛП. Поэтому совершенствуем услугу, чтобы предприниматели подавали актуальные формы деклараций
Также сообщается, что команда Дії настойчиво работает, чтобы пользователи как можно скорее воспользовались сервисом.
"Работы будут продолжаться несколько дней, поэтому скоро вернемся. Следите за обновлениями и развивайте украинский бизнес", - призвала команда Дії.
Дополнение
Глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко сообщил, что для освобождения от налогообложения необходимо подать заявление и ряд документов.
Но для этого демобилизованные ФЛП имеют всего 10 дней. Успеть в этот срок трудно, поэтому налоговая работает с Минфином и Минобороны над увеличением этого срока.