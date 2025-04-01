У Дії тимчасово призупинено подання декларацій: чому
Київ • УНН
У Дії тимчасово недоступне подання декларацій через оновлення для актуалізації форм для ФОПів.
Подання декларацій на порталі та в застосунку Дії тимчасово недоступне. Команда застосунку проводить оновлення, щоб підприємці мали змогу надавати актуальні форми декларацій. Про це пишу УНН з посиланням на Дію.
Подання декларацій на порталі та в застосунку Дії тимчасово недоступне. Із 1 квітня оновилася податкова декларація для ФОПів. Тому вдосконалюємо послугу, щоб підприємці подавали актуальні форми декларацій
Також повідомляється, що команда Дії наполегливо працює, щоб користувачі якнайшвидше скористалися сервісом.
"Роботи триватимуть кілька днів, тож скоро повернемося. Стежте за оновленнями та розвивайте український бізнес", - закликала команда Дії.
Доповнення
Голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко повідомив, що звільнення від оподаткування необхідно подати заяву та низку документів.
Але для цього демобілізовані ФОП мають лише 10 днів. Встигнути в цей термін важко, тому податкова працює з Мінфіном та Міноборони над збільшенням цього терміну.