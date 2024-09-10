В "Дії" появились свидетельства о браке, разводе и смене имени
Киев • УНН
Приложение «Дія» добавило три новых документа: свидетельства о браке, расторжении брака и смене имени. Для получения документов нужно обновить приложение.
Теперь в приложении "Дія" можно подтянуть свидетельство о браке, расторжении брака и смене имени. Чтобы документы появились в приложении, нужно его обновить. Об этом во вторник сообщила пресс-служба "Дії", передает УНН.
+3 новые документы в Дії. Теперь всегда под рукой свидетельства о браке, расторжении брака и смене имени
Чтобы подтянуть документы, необходимо убедиться, что используете последнюю версию "Дії" и подтягивайте просто в смартфон свидетельства о рождении, браке, расторжении брака и смене имени.
Также, как сообщается, упростили процесс добавления в "Дію" свидетельства о рождении ребенка. Документ будет подтягиваться автоматически по налоговому номеру.
Свидетельство появится в перечне документов после авторизации в приложении.
"Обратите внимание, свидетельства подтягиваются автоматически, если информация о налоговом номере есть в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан. Свидетельства доступны для всех граждан Украины в возрасте 14+, которые имеют верифицированный налоговый номер", - отметили в "Дії".
Дополнение
Вчера, 9 сентября, запустили полный цикл бракосочетания онлайн через приложение "Дія". Весь процесс, как ожидается, продлится около 30 минут.