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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В "Дії" появились свидетельства о браке, разводе и смене имени

В "Дії" появились свидетельства о браке, разводе и смене имени

Киев  •  УНН

10 сентября 2024, 08:31  •  1489 просмотра

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Приложение «Дія» добавило три новых документа: свидетельства о браке, расторжении брака и смене имени. Для получения документов нужно обновить приложение.

Теперь в приложении "Дія" можно подтянуть свидетельство о браке, расторжении брака и смене имени. Чтобы документы появились в приложении, нужно его обновить. Об этом во вторник сообщила пресс-служба "Дії", передает УНН.

+3 новые документы в Дії. Теперь всегда под рукой свидетельства о браке, расторжении брака и смене имени

- говорится в сообщении.

Чтобы подтянуть документы, необходимо убедиться, что используете последнюю версию "Дії" и подтягивайте просто в смартфон свидетельства о рождении, браке, расторжении брака и смене имени.

Также, как сообщается, упростили процесс добавления в "Дію" свидетельства о рождении ребенка. Документ будет подтягиваться автоматически по налоговому номеру.

Свидетельство появится в перечне документов после авторизации в приложении.

"Обратите внимание, свидетельства подтягиваются автоматически, если информация о налоговом номере есть в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан. Свидетельства доступны для всех граждан Украины в возрасте 14+, которые имеют верифицированный налоговый номер",  - отметили в "Дії".

Дополнение

Вчера, 9 сентября, запустили полный цикл бракосочетания онлайн через приложение "Дія". Весь процесс, как ожидается, продлится около 30 минут.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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