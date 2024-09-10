У "Дії" з'явилися свідоцтва про шлюб, розлучення та зміну імені
Київ • УНН
Застосунок "Дія" додав три нові документи: свідоцтва про шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені. Для отримання документів потрібно оновити додаток.
Відтепер у застосунку "Дія" можна підтягнути свідоцтво про шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені . Щоб документи з'явились у додатку, потрібно його оновити. Про це у вівторок повідомила пресслужба Дії", передає УНН.
+3 нові документи в Дії. Відтепер завжди під рукою свідоцтва про шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені
Щоб підтягнути документи, необхідно переконатись, що використовуєте останню версію "Дії" та підтягуйте просто в смартфон свідоцтва про народження, шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені.
Також, як повідомляється, спростили процес додавання в "Дію" свідоцтва про народження дитини. Документ підтягуватиметься автоматично за податковим номером.
Свідоцтво з’явиться в переліку документів після авторизації у застосунку.
"Зверніть увагу, свідоцтва підтягуються автоматично, якщо інформація про податковий номер є в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян. Свідоцтва доступні для всіх громадян України віком 14+, які мають верифікований податковий номер", - зауважили в "Дії".
Доповнення
Вчора, 9 вересня, запустили повний цикл одруження онлайн через застосунок "Дія". Увесь процес, як очікується, триватиме близько 30 хвилин.