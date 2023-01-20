В Деснянском и Оболонском районах столицы предупреждают о взрывах

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“Из-за ледохода на Десне в районе села Погребы на этой реке образовался затор, который вызвал повышение уровня воды и подтопление в прибрежных зонах”, — говорится в сообщении.

Для решения этой проблемы, в ночь с 20 на 21 января, саперы осуществят подрыв ледового затора в районе сел Погребы и Зазимье. Прогнозируется, что звук взрыва может быть довольно громким, учитывая ночное время.

Напомним

Поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета в Днепровском районе Киева. На месте работают профильные службы.