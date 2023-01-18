У Дніпровському районі Києва виявили підозрілий предмет - поліція

Цитата

«Надійшло повідомлення про виявлення підозрілого предмета. На місці працюють профільні служби», - сказала Гірдвіліс.

Так, Telegram-канали повідомляють, що біля «Новуса» на вул. Романа Шухевича виявили нібито вибухівку у вигляді пелюстки (протипіхотна міна).

Доповнення

У грудні повідомлялося, що надходило повідомлення про замінування низки навчальних закладів та дитячих садочків.