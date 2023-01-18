У Дніпровському районі Києва виявили підозрілий предмет - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Надійшло повідомлення про виявлення підозрілого предмета у Дніпровському районі Києва. На місці працюють профільні служби. Про це журналісту УНН повідомила речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс.
Цитата
«Надійшло повідомлення про виявлення підозрілого предмета. На місці працюють профільні служби», - сказала Гірдвіліс.
Так, Telegram-канали повідомляють, що біля «Новуса» на вул. Романа Шухевича виявили нібито вибухівку у вигляді пелюстки (протипіхотна міна).
Доповнення
У грудні повідомлялося, що надходило повідомлення про замінування низки навчальних закладів та дитячих садочків.