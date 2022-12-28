У Києві "замінували" низку навчальних закладів та дитсадочків

Цитата

«Є повідомлення про замінювання ряду об’єктів, навчальних закладів та дитячих дошкільних. Перевіряється інформація та об’єкти», - розповіла Гірдвіліс.

Доповнення

14 грудня повідомлялося, що надходило повідомлення про замінування Голосіївської районної державної адміністрації Києва.

Того ж дня повідомлялося, що у Львові "замінували" декілька шкіл.