У Києві "замінували" низку навчальних закладів та дитсадочків
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Надійшло повідомлення про замінування низки навчальних закладів та дитячих садочків. Про це журналісту УНН повідомила речниця столичної поліції Юлія Гірдвіліс.
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«Є повідомлення про замінювання ряду об’єктів, навчальних закладів та дитячих дошкільних. Перевіряється інформація та об’єкти», - розповіла Гірдвіліс.
Доповнення
14 грудня повідомлялося, що надходило повідомлення про замінування Голосіївської районної державної адміністрації Києва.
Того ж дня повідомлялося, що у Львові "замінували" декілька шкіл.