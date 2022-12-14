У Львові "замінували" декілька шкіл, почалася евакуація – поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. До поліції надійшло повідомлення про замінування декількох шкіл у Львові. Почалася евакуація та перевірка приміщень. Про це журналісту УНН повідомила речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська.
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"Надходила інформація про те, що заміновано декілька шкіл у Львові. Надійшла на електронну адресу. Вживаємо всіх заходів, почалася евакуація, перевірка приміщень, прилеглих територій. Встановлюємо особу, яка надала ці повідомлення", – розповіла Добровольська.
Вона зазначила, що вирішується питання правової кваліфікації.
ЗМІ повідомляють про замінування 32 шкіл.
Нагадаємо
13 грудня повідомляли про замінування декількох ТЦ у Львові.
У листопаді цього року прихильник "русского мира" з Києва повідомив про "замінування" Офісу президента України через невдоволення відключеннями світла.