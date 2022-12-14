У Львові "замінували" декілька шкіл, почалася евакуація – поліція

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"Надходила інформація про те, що заміновано декілька шкіл у Львові. Надійшла на електронну адресу. Вживаємо всіх заходів, почалася евакуація, перевірка приміщень, прилеглих територій. Встановлюємо особу, яка надала ці повідомлення", – розповіла Добровольська.

Вона зазначила, що вирішується питання правової кваліфікації.

ЗМІ повідомляють про замінування 32 шкіл.

Нагадаємо

13 грудня повідомляли про замінування декількох ТЦ у Львові.

У листопаді цього року прихильник "русского мира" з Києва повідомив про "замінування" Офісу президента України через невдоволення відключеннями світла.