Во Львове "заминировали" несколько школ, началась эвакуация – полиция

Цитата

"Поступала информация о том, что заминировано несколько школ во Львове. Поступила на электронный адрес. Принимаем все меры, началась эвакуация, проверка помещений, прилегающих территорий. Устанавливаем человека, который предоставил эти сообщения", – рассказала Добровольская.

Она отметила, что решается вопрос правовой квалификации.

СМИ сообщают о заминировании 32 школ.

Напомним

13 декабря сообщали о заминировании нескольких ТЦ во Львове.

В ноябре этого года сторонник "русского мира" из Киева сообщил о "заминировании" Офиса президента Украины из-за недовольства отключениями света.