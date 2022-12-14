Во Львове "заминировали" несколько школ, началась эвакуация – полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В полицию поступило сообщение о заминировании нескольких школ во Львове. Началась эвакуация и проверка помещений. Об этом журналисту УНН сообщила спикер полиции Львовской области Светлана Добровольская.
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"Поступала информация о том, что заминировано несколько школ во Львове. Поступила на электронный адрес. Принимаем все меры, началась эвакуация, проверка помещений, прилегающих территорий. Устанавливаем человека, который предоставил эти сообщения", – рассказала Добровольская.
Она отметила, что решается вопрос правовой квалификации.
СМИ сообщают о заминировании 32 школ.
Напомним
13 декабря сообщали о заминировании нескольких ТЦ во Львове.
В ноябре этого года сторонник "русского мира" из Киева сообщил о "заминировании" Офиса президента Украины из-за недовольства отключениями света.