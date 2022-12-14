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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У Києві "замінували" Голосіївську РДА

У Києві "замінували" Голосіївську РДА

Київ • УНН

 • 884147 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Надійшло повідомлення про замінування Голосіївської районної державної адміністрації Києва. Про це в коментарі УНН повідомила речниця Голосіївського управління поліції Києва Анастасія Романюк.

Цитата

"Було повідомлення (про замінування – ред.). Зараз виїхали працівники служби й відпрацьовуємо виклик", – сказала Романюк.

Доповнення

14 грудня до поліції надійшло повідомлення про замінування декількох шкіл у Львові. Почалася евакуація та перевірка приміщень.

У листопаді цього року прихильник "русского мира" з Києва повідомив про "замінування" Офісу президента України через невдоволення відключеннями світла.

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