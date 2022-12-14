У Києві "замінували" Голосіївську РДА
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Надійшло повідомлення про замінування Голосіївської районної державної адміністрації Києва. Про це в коментарі УНН повідомила речниця Голосіївського управління поліції Києва Анастасія Романюк.
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"Було повідомлення (про замінування – ред.). Зараз виїхали працівники служби й відпрацьовуємо виклик", – сказала Романюк.
Доповнення
14 грудня до поліції надійшло повідомлення про замінування декількох шкіл у Львові. Почалася евакуація та перевірка приміщень.
У листопаді цього року прихильник "русского мира" з Києва повідомив про "замінування" Офісу президента України через невдоволення відключеннями світла.