В Киеве "заминировали" Голосеевскую РГА
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Поступило сообщение о заминировании Голосеевской районной государственной администрации Киева. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь Голосеевского управления полиции Киева Анастасия Романюк.
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"Было сообщение (о заминировании – ред.). Сейчас выехали работники службы и отрабатываем вызов", – сказала Романюк.
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14 декабря в полицию поступило сообщение о заминировании нескольких школ во Львове. Началась эвакуация и проверка помещений.
В ноябре этого года сторонник "русского мира" из Киева сообщил о "заминировании" Офиса президента Украины из-за недовольства отключениями света.