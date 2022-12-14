В Киеве "заминировали" Голосеевскую РГА

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"Было сообщение (о заминировании – ред.). Сейчас выехали работники службы и отрабатываем вызов", – сказала Романюк.

Дополнение

14 декабря в полицию поступило сообщение о заминировании нескольких школ во Львове. Началась эвакуация и проверка помещений.

В ноябре этого года сторонник "русского мира" из Киева сообщил о "заминировании" Офиса президента Украины из-за недовольства отключениями света.