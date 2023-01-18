В Днепровском районе Киева обнаружили подозрительный предмет - полиция

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«Поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета. На месте работают профильные службы», - сказала Гирдвилис.

Так, Telegram-каналы сообщают, что возле «Новуса» на ул. Романа Шухевича обнаружили якобы взрывчатку в виде лепестка (противопехотная мина).

Дополнение

В декабре сообщалось, что поступало сообщение о минировании ряда учебных заведений и детских садов.