В Днепровском районе Киева обнаружили подозрительный предмет - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета в Днепровском районе Киева. На месте работают профильные службы. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис.
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«Поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета. На месте работают профильные службы», - сказала Гирдвилис.
Так, Telegram-каналы сообщают, что возле «Новуса» на ул. Романа Шухевича обнаружили якобы взрывчатку в виде лепестка (противопехотная мина).
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В декабре сообщалось, что поступало сообщение о минировании ряда учебных заведений и детских садов.