В Деснянському та Оболонському районах столиці попереджають про вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Близько 23:00-01:00 сапери здійснять підрив криги на річці Десна. Звук вибуху може бути гучний, особливо в Деснянському та Оболонському районах столиці. Про це повідомляє КМВА, передає УНН.
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“Через льодохід на Десні в районі села Погреби на цій річці утворився затор, який спричинив підвищення рівня води та підтоплення в прибережних зонах”, — йдеться у повідомленні.
Для розв’язання цієї проблеми, у ніч з 20 на 21 січня, сапери здійснять підрив льодового затору в районі сіл Погреби та Зазим‘я. Прогнозується, що звук вибуху може бути досить гучним, враховуючи нічний час.
Нагадаємо
Надійшло повідомлення про виявлення підозрілого предмета у Дніпровському районі Києва. На місці працюють профільні служби.