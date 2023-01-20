В Деснянському та Оболонському районах столиці попереджають про вибухи

Цитата

“Через льодохід на Десні в районі села Погреби на цій річці утворився затор, який спричинив підвищення рівня води та підтоплення в прибережних зонах”, — йдеться у повідомленні.

Для розв’язання цієї проблеми, у ніч з 20 на 21 січня, сапери здійснять підрив льодового затору в районі сіл Погреби та Зазим‘я. Прогнозується, що звук вибуху може бути досить гучним, враховуючи нічний час.

Нагадаємо

Надійшло повідомлення про виявлення підозрілого предмета у Дніпровському районі Києва. На місці працюють профільні служби.