В деоккупированных населенных пунктах в трех областях обнаружили тела 868 гражданских

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“С начала деоккупационных мер полиция в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях обнаружила тела 868 гражданских лиц, из них 24 – дети. Только за вчерашний день в указанных регионах обнаружены тела 14 человек, что является очередным подтверждением россии геноцида украинского народа”, - рассказал Сергеев.

По его словам, в деоккупированных регионах указанных областей следственные полиции задокументировали 2670 военных преступлений, большинство из которых – 2379 – в Харьковской области, 260 – в Херсонской и 31 – в Донецкой области.

Дополнение

В Донецкой области обнаружили тела еще четырех погибших во время оккупации.

В Харьковской области было обнаружено 23 застенки, три – в Херсонской и одну – в Донецкой. В частности, только на территории Купянска было 8 застенков.