В деокупованих населених пунктах в трьох областях виявили тіла 868 цивільних

Цитата

“З початку деокупаційних заходів поліція у Донецькій, Харківській та Херсонській областях виявила тіла 868 цивільних осіб, з них 24 – діти. Лише за вчорашній день у зазначених регіонах виявлено тіла 14 осіб, що є черговим підтвердженням вчиненням росії геноциду українського народу”, - розповів Сергєєв.

За його словами, у деокупованих регіонах зазначених областей слідчі поліції задокументували 2670 воєнних злочинів, більшість із яких – 2379 – у Харківській області, 260 – у Херсонській та 31 – на Донеччині.

Доповнення

На Донеччині виявили тіла ще чотирьох загиблих під час окупації.

У Харківській області було виявлено 23 катівні, три - у Херсонській та одну - в Донецькій. Зокрема лише на території Куп'янська було 8 катівень.