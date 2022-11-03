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В деокупованих населених пунктах в трьох областях виявили тіла 868 цивільних

В деокупованих населених пунктах в трьох областях виявили тіла 868 цивільних

Київ • УНН

 • 261224 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. У деокупаційних населених пунктах у Донецькій, Харківській та Херсонській областях виявила тіла 868 цивільних осіб, з них 24 – діти. Про це повідомив начальник Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України Олексій Сергєєв, передає УНН з посиланням на Нацполіцію.

Цитата

“З початку деокупаційних заходів поліція у Донецькій, Харківській та Херсонській областях виявила тіла 868 цивільних осіб, з них 24 – діти. Лише за вчорашній день у зазначених регіонах виявлено тіла 14 осіб, що є черговим підтвердженням вчиненням росії геноциду українського народу”, - розповів Сергєєв.

За його словами, у деокупованих регіонах зазначених областей слідчі поліції задокументували 2670 воєнних злочинів, більшість із яких – 2379 – у Харківській області, 260 – у Херсонській та 31 – на Донеччині.

Доповнення

На Донеччині виявили тіла ще чотирьох загиблих під час окупації.

У Харківській області було виявлено 23 катівні, три - у Херсонській та одну - в Донецькій. Зокрема лише на території Куп'янська було 8 катівень.

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