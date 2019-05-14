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В день можно потреблять до 6 порций эспрессо - Супрун

В день можно потреблять до 6 порций эспрессо - Супрун

Киев  •  УНН

 • 15959 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. За сутки можно выпить до 6 порций эспрессо, но необходимо избегать потребления кофе с молоком и сладостями. Об этом на своей странице в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает УНН.

"Кофе содержит кофеин и ряд полифенольных соединений и эфирных масел. Фенольные соединения кофе называются хлоригеновыми кислотами. Именно они прежде всего обусловливают полезное воздействие кофе на здоровье", - написала Супрун.

Она добавила, что кофе в 2016 году исключили из перечня потенциально канцерогенных соединений и внесли в список веществ с противоопухолевым действием. Сейчас кофе признают как элемент здорового рациона.

Таким образом, кофе благотворно влияет на такие процессы в организме:

• улучшает состояние выстелки (эндотелия) кровеносных сосудов и уменьшает риск атеросклероза;
• на 40% уменьшает риск рака печени у людей-носителей вируса гепатита С;
• уменьшает проявления вызванного алкоголем панкреатита;
• у некоторых людей, имеющих вариант GRIN 2A рецептора глутамата - кофе на 18-60% уменьшает риск развития болезни Паркинсона;
• у людей, которые быстро разрушают кофеин, то есть "кофе на них не действует", кофе снижает развитие сердечно-сосудистых заболеваний;
• люди, которые регулярно и умеренно потребляют кофе, имеют на 15% ниже вероятность преждевременной смерти;
• любители кофе реже болеют диабетом, а у диабетиков кофе препятствует образованию висцерального жира (на животе);
• кофе повышает давление и улучшает мозговое кровообращение;
• кофе стимулирует образование фактора роста нервов BDNF (brain-derived neurotrophic factor). Другими стимулянтами его синтеза являются бег, танцы и интервальные голодание;
• более известным эффектом кофе является увеличение сфокусированности, борьба с сонливостью и улучшения настроения.

По словам Супрун, кофе может и вредить здоровью, в частности:

• увеличивать тревожность и частоту панических атак;
• вызвать гипертензию, даже у молодых людей;
• кофе не стоит пить людям с диабетом 2 типа;
• кофе может искажать биоритмы и вызвать бессонницу.

Поэтому необходимо умеренно его потреблять, не совмещать со сладостями и молоком.

Единого совета, как правильно употреблять кофе, по словам Супрун, не существует. В этом случае надо опираться на ощущения.

"Если он на вас "не действует", то можете пить эквивалент до 6 порций эспрессо в день. Если кофе вас слишком возбуждает, то употребляйте не более порции в день", - отметила Супрун.

Официальные источники, по ее словам, чаще всего советуют пить до четырех порций кофе в день - эквивалент 400 мг кофеина. Кофе можно пить даже беременным женщинам, но 1-2 раза в день. Во время беременности кофеин разрушается медленнее, поэтому высокие дозы кофеина во время беременности увеличивают риск выкидыша или рождения ребенка с малым весом.

Напомним, Супрун рассказала, как сократить дневное потребление соли.

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