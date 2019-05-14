В день можна споживати до 6 порцій еспресо - Супрун

"Кава містить кофеїн та низку поліфенольних сполук та ефірних олій. Фенольні сполуки кави називаються хлоригенові кислоти. Саме вони передусім зумовлюють корисний вплив кави на здоров’я", - написала Супрун.

Вона додала, що каву у 2016 році виключили із переліку потенційно канцерогенних сполук і внесли до списку речовин з протипухлинною дією. Зараз каву визнають як елемент здорового раціону.

Таким чином, кава добре впливає на такі процеси в організмі:

• покращує стан вистилки (ендотелію) кровоносних судин і зменшує ризик атеросклерозу;

• на 40% зменшує ризик раку печінки у людей-носіїв вірусу гепатиту С;

• зменшує прояви викликаного алкоголем панкреатиту;

• у деяких людей, що мають варіант GRIN 2A рецептору глутамату — кава на 18-60% зменшує ризик розвитку хвороби Паркінсона;

• у людей, які швидко руйнують кофеїн, тобто “кава на них не діє”, кава знижує розвиток серцево-судинних хвороб;

• люди, що регулярно та помірно споживають каву, мають на 15% нижчу ймовірність передчасної смерті;

• любителі кави рідше хворіють на діабет, а в діабетиків кава стає на заваді утворенню вісцерального жиру (на животі);

• кава підвищує тиск і покращує мозковий кровообіг;

• кава стимулює утворення фактору росту нервів BDNF (brain-derived neurotrophic factor). Іншими стимулянтами його синтезу є біг, танці та інтервальне голодування;

• більш відомим ефектом кави є збільшення сфокусованості, боротьба з сонливістю та покращення настрою.

За словами Супрун, кава може і шкодити здоров’ю, зокрема:

• збільшувати тривожність і частоту панічних атак;

• викликати гіпертензію, навіть в молодих людей;

• каву не варто пити людям з діабетом 2 типу;

• кава може спотворювати біоритми та викликати безсоння.

Тому необхідно помірно її споживати, не поєднувати з солодощами та молоком.

Однієї поради, як правильно споживати каву, за словами Супрун, не існує. У цьому випадку треба спиратися на відчуття від кави.

"Якщо вона на вас “не діє”, то можете пити еквівалент до 6 порцій еспресо на день. Якщо кава вас надто збуджує, то вживайте не більше порції на день", - зазначила Супрун.

Офіційні джерела, за її словами, найчастіше радять пити до чотирьох порцій кави на день – еквівалент 400 мг кофеїну. Каву можна пити навіть вагітним жінкам, але 1-2 рази на день. Під час вагітності кофеїн руйнується повільніше, тому високі дози кофеїну під час вагітності збільшують ризик викидню чи народження дитини із малою вагою.

Нагадаємо, Супрун розповіла, як скоротити денне споживання солі.