В Чили на крупнейшей в мире медной шахте рабочие объявили забастовку

Рабочие крупнейшей в мире медной шахты в Чили объявили забастовку после того, как не согласовали с австралийской горнодобывающей группой BHP новый коллективный договор. Об этом пишет АР, передает УНН.

Детали

Среди прочего, работники выдвинули требования о сокращении рабочего дня и увеличении премий. Они также требовали, чтобы 1 процент дивидендов акционерам распределялся между работниками.

Чилийские СМИ сообщают, что горнодобывающая компания предложила 2400 сотрудникам единовременную премию в эквиваленте 29 000 долларов - чуть более 310 000 крон - тогда как спрос был на 36 000.

Чили является крупнейшим в мире производителем меди с годовым производством более 5 миллионов тонн. Это почти четверть общего мирового производства меди.

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