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Чили планирует национализировать свою литиевую промышленность

Чили планирует национализировать свою литиевую промышленность

Киев • УНН

 • 465261 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Президент Чили Габриэль Борич представил план национализации литиевой промышленности. Согласно ему новые контракты будут одобрены только в том случае, если будут контролироваться государством, а из уже существующих договоров - государство будет пытаться получить долю, пишет УНН со ссылкой на FT.

Цитата

"Это лучший шанс, который у нас есть для перехода к устойчивой и развитой экономике. Мы не можем позволить себе упустить его", - сказал Борич в телевизионном обращении.

Детали

Согласно плану, который должен быть одобрен законодателями, государственному производителю меди Codelco будет поручено провести переговоры с гигантами литиевой промышленности SQM и Albemarle о дальнейших шагах.

Борич, с тех пор как пришел к власти в марте прошлого года, изучает, как привлечь частные инвестиции, сохраняя при этом контроль над поставками материалов. По его словам, новые контракты будут одобрены только в том случае, если будут контролироваться государством. Существующие договоренности не будут расторгнуты, но государство будет пытаться получить долю в договорах SQM и Albemarle на разработку соляного плато Salar de Atacama до окончания срока действия их лицензий в 2030 и 2043 годах соответственно.

"Любая частная компания, как иностранная, так и местная, которая хочет добывать литий в Чили, должна сотрудничать с государством", - добавил Борич.

Дополнение

Чили - последняя из ряда стран, взявших под свой контроль ключевые минеральные ресурсы, после того, как в прошлом году Мексика национализировала собственный литий, а Зимбабве запретила экспорт необработанного лития. Индонезия ограничивает экспорт сырьевых товаров, включая никелевую руду, используемую в батареях.

Чили обладает огромными запасами лития в пустыне Атакама, но теряет долю рынка в пользу таких стран, как Австралия и Аргентина. Чили планирует создать институт лития и способствовать внутренней переработке лития вместо того, чтобы просто отправлять полуфабрикаты за границу.

В прошлом году конституционная ассамблея Чили отклонила планы, которые предоставили бы государству эксклюзивные права на добычу полезных ископаемых, включая литий. Борич тогда заявил, что обратится к конгрессу Чили за одобрением нового плана во второй половине 2023 года.

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