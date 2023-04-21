Чилі планує націоналізувати свою літієву промисловість

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"Це найкращий шанс, який ми маємо для переходу до сталої та розвиненої економіки. Ми не можемо дозволити собі втратити його", - сказав Борич у телевізійному зверненні.

Деталі

Згідно з планом, який має бути схвалений законодавцями, державному виробнику міді Codelco буде доручено провести переговори з гігантами літієвої промисловості SQM і Albemarle про подальші кроки.

Борич, відколи прийшов до влади в березні минулого року, вивчає, як залучити приватні інвестиції, зберігаючи при цьому контроль над поставками матеріалів. За його словами, нові контракти будуть схвалені лише в тому випадку, якщо контролюватимуться державою. Існуючі домовленості не будуть розірвані, але держава намагатиметься отримати частку в договорах SQM і Albemarle на розробку соляного плато Салар-де-Атакама до закінчення терміну дії їхніх ліцензій у 2030 і 2043 роках відповідно.

"Будь-яка приватна компанія, як іноземна, так і місцева, яка хоче видобувати літій в Чилі, повинна співпрацювати з державою", - додав Борич.

Доповнення

Чилі - остання з низки країн, які взяли під свій контроль ключові мінеральні ресурси, після того, як минулого року Мексика націоналізувала власний літій, а Зімбабве заборонила експорт необробленого літію. Індонезія обмежує експорт сировинних товарів, включаючи нікелеву руду, яка використовується в батареях.

Чилі володіє величезними запасами літію в пустелі Атакама, але втрачає частку ринку на користь таких країн, як Австралія та Аргентина. Чилі планує створити інститут літію та сприяти внутрішній переробці літію замість того, щоб просто відправляти напівфабрикати за кордон.

Минулого року конституційна асамблея Чилі відхилила плани, які надали б державі ексклюзивні права на видобуток корисних копалин, включаючи літій. Борич тоді заявив, що звернеться до конгресу Чилі за схваленням нового плану в другій половині 2023 року.

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