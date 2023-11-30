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В Черновцах патрульные спасли мужчину от переохлаждения

Киев  •  УНН

30 ноябрь 2023, 09:37  •  12164 просмотра

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В Черновцах патрульные полицейские спасли мужчину, который страдал от переохлаждения, оказав ему первую медицинскую помощь до того, как он был госпитализирован. Они отреагировали после сообщений о человеке, который нуждается в срочной помощи на улице Сторожинецкого.

За прошедшие сутки около 8 часов, инспекторы роты тактико-оперативного реагирования (ТОР) получили сообщение, что на улице в Черновцах, человек нуждается в неотложной помощи. Прибыть по указанному адресу, инспекторы ТОР обнаружили мужчину, которому предоставили необходимую домедицинскую помощь. Об этом сообщает пресс-служба Управления патрульной полиции Украины, передает УНН.

Детали

Как информирует ведомство, инспекторы Тор Валентин Бачикало и Валентин Романович получили сообщение о неизвестном лице на улице Сторожинецкой в городе Черновцы. Прибыв за указанным адресом, патрульные обнаружили мужчину, который имел признаки переохлаждения - он некоторое время лежал на тротуаре, да так, что уже посинел. Патрульные быстро оказали мужчине необходимую домедицинскую помощь и посадили в служебный автомобиля, чтобы он согрелся. Впоследствии, как указывается, медики госпитализировали мужчину.

Напомним

Патрульная полиция Запорожье спасла двух мальчиков, один из которых оказался в водной ловушке под время вечерней прогулки. Полицейские нашли и спасли детей, которых впоследствии госпитализировали.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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In Chernivtsi, patrol officers saved a man from hypothermia
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В Черновцах патрульные спасли мужчину от переохлаждения

В Черновцах патрульные полицейские спасли мужчину, который страдал от переохлаждения, оказав ему первую медицинскую помощь до того, как он был госпитализирован. Они отреагировали после сообщений о человеке, который нуждается в срочной помощи на улице Сторожинецкого.

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