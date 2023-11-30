В Черновцах патрульные спасли мужчину от переохлаждения

За прошедшие сутки около 8 часов, инспекторы роты тактико-оперативного реагирования (ТОР) получили сообщение, что на улице в Черновцах, человек нуждается в неотложной помощи. Прибыть по указанному адресу, инспекторы ТОР обнаружили мужчину, которому предоставили необходимую домедицинскую помощь. Об этом сообщает пресс-служба Управления патрульной полиции Украины, передает УНН.

Детали

Как информирует ведомство, инспекторы Тор Валентин Бачикало и Валентин Романович получили сообщение о неизвестном лице на улице Сторожинецкой в городе Черновцы. Прибыв за указанным адресом, патрульные обнаружили мужчину, который имел признаки переохлаждения - он некоторое время лежал на тротуаре, да так, что уже посинел. Патрульные быстро оказали мужчине необходимую домедицинскую помощь и посадили в служебный автомобиля, чтобы он согрелся. Впоследствии, как указывается, медики госпитализировали мужчину.

Напомним

Патрульная полиция Запорожье спасла двух мальчиков, один из которых оказался в водной ловушке под время вечерней прогулки. Полицейские нашли и спасли детей, которых впоследствии госпитализировали.

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