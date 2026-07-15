В Черном море за ночь совершена охота на 20 российских танкеров - "Мадьяр"

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Робер Бровди сообщил об "охоте" на 20 судов рф в Черном море. Среди добытых целей 17 нефтяных танкеров, 2 танкера-газовоза и 1 буксир.

В Черном море совершена охота на 20 первых танкеров за ночь на 15 июля, сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Робер "Мадьяр" Бровди в соцсетях в среду, пишет УНН. Следующий кластер операции СБС "МоЛоЧКа" открыт ко Дню Украинской Государственности — Птицы СБС в Черном море. Счет открыт: совершена охота на 20 первых танкеров в ЧМ за ночь 15 июля - написал Бровди. По его словам, "116 судов теневого флота рф в Азовском море — первый раунд морского боя завершен". "Теперь море Черное, 20:0 за сегодня: совершена охота на 17 нефтяных танкеров, 2 танкера-газовоза, 1 буксир", - сообщил детали Бровди. "Дальнобойные санкции" работают: Зеленский поблагодарил украинских военных за удары по НПЗ и "теневому флоту" РФ Напомним 25 июня Президент Украины Владимир Зеленский утвердил для СБУ 40-дневную операцию воздействия на государство-агрессора, целью которой является принуждение россии к прекращению войны. Операция предусматривает применение дальнобойных средств поражения и реализацию комплексного плана воздействия на военную инфраструктуру противника. Кроме того, Украина имеет техническую возможность организовать морскую блокаду россии в Балтийском и Черном морях с помощью БПЛА. Об этом заявил сооснователь и главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман.