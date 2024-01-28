В Черном море - 6 вражеских кораблей с общим залпом 8 "Калибров"

На Полтавщине россияне второй день подряд атакуют промышленный объект, есть попадания

Российские войска второй день подряд атаковали промышленный объект в Кременчугском районе Полтавской области. Атака произошла около 20:00 по местному времени во время воздушной тревоги, по предварительным сообщениям, был нанесен удар по промышленному объекту.