В Черном море - 6 вражеских кораблей с общим залпом 8 "Калибров"
В Черном море остаются шесть кораблей российского флота, в том числе две подводные лодки. Вместе они имеют восемь крылатых ракет "Калибр", готовых к запуску, что представляет постоянную высокую угрозу.
В Финляндии состоялись президентские выборы, стало известно, кто прошел во второй тур
Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб получил больше всего голосов (27,2%) в первом туре президентских выборов в Финляндии. Во втором туре выборов 11 февраля он встретится с бывшим министром иностранных дел Пеккой Хаависто (25,8% голосов).
На Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными осуществлена DDoS-атака
DDoS-атака на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Украине была осуществлена 28 января с целью ограничить доступ к информации об обмене пленными и сбитых самолетах. Несмотря на препятствия, Штаб продолжает работать над возвращением украинских пленных из России.
Трое американских военных погибли из-за удара беспилотника по базе в Иордании
Трое американских солдат погибли и два десятка получили ранения в результате удара беспилотника по американской военной базе в Иордании. По словам президента Байдена, атака была осуществлена боевиками в Сирии и Ираке при поддержке Ирана.
россияне за день обстреляли 8 общин Сумщины
Во вторник российские войска обстреляли 8 населенных пунктов в Сумской области Украины, всего прозвучало 267 взрывов по всему региону. Обстрелы велись из минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня, стрелкового оружия, гранатометов, а также с беспилотников и вертолетов.
Во Львове из-за пожара в гериатрическом пансионате погиб мужчина
Пожилой мужчина погиб во время пожара, вспыхнувшего в воскресенье вечером в гериатрическом пансионате во Львове, Украина. Пожар произошел в одной из комнат на втором этаже заведения, где проживало около 200 человек.
"Готовим новые оборонные пакеты для наших воинов" - Зеленский
Зеленский объявил о новых соглашениях об оборонной помощи с партнерами для укрепления украинской армии. Он сказал, что Украина еженедельно будет получать больше оружия, боеприпасов и оборудования от оборонных коалиций.
На Полтавщине россияне второй день подряд атакуют промышленный объект, есть попадания
Российские войска второй день подряд атаковали промышленный объект в Кременчугском районе Полтавской области. Атака произошла около 20:00 по местному времени во время воздушной тревоги, по предварительным сообщениям, был нанесен удар по промышленному объекту.
На Днепропетровщине сбили "шахед"
В Днепропетровской области Украины сбили российский военный беспилотник "Шахид". Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. Воздушная тревога в области продолжалась с 18:25 до 20:34 в воскресенье, 28 января.
Косметический гигант Avon продолжает работать в рф, несмотря на войну в Украине
Косметическая компания Avon продолжает свою деятельность в россии, несмотря на критику, нанимая торговых агентов и производя продукцию.