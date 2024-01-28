У Чорному морі – 6 ворожих кораблів із загальним залпом 8 "Калібрів"
Київ • УНН
У Чорному морі залишаються шість кораблів російського флоту, в тому числі два підводні човни. Разом вони мають вісім крилатих ракет "Калібр", готових до запуску, що становить постійну високу загрозу.
У Чорному морі вороже корабельне угруповання, яке було розгорнуто у кількості 11 кораблів, зменшило присутність на 5 одиниць. Лишилося 6 кораблів російської армії. Про це повідомили у Силах оборони півдня, передає УНН.
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Зазначається, що на бойовому чергуванні стоять 2 ворожі підводні човни.
Разом кораблі і підводні човни мають напоготові 8 "Калібрів".
Рівень ракетної загрози з моря лишається стабільно високим.
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У Чорному морі - чотири ракетоносії із загальним залпом 24 "Калібри"27.01.24, 22:33 • 29568 переглядiв