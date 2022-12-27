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В Черновцах демонтировали бюст Пушкина

В Черновцах демонтировали бюст Пушкина

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 декабря. УНН. С фасада Черновицкого музыкально-драматического театра имени Ольги Кобылянской демонтировали бюст русского поэта Александра Пушкина. Об этом сообщил глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк, передает УНН.

Детали

Бюст будут хранить как артефакт в складском помещении рядом с бюстом Сталина. На странице театра в Facebook планируют провести опрос, чтобы определить чей бюст следует разместить на фасаде. Среди вариантов – Юрий Федькович, Леся Украинка и другие известные личности. Новый бюст изготовит черновицкий художник и скульптор Иван Салевич.

Напомним

В Киеве на улице Емельяновича-Павленко, 1 демонтируют бюст русского поэта Александра Пушкина. Также уберут мемориальную доску советской писательнице Ванде Василевской.

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