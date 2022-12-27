В Чернівцях демонтували бюст Пушкіна
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. З фасаду Чернівецького музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської демонтували бюст російського поета Олександра Пушкіна. Про це повідомив голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк, передає УНН.
Деталі
Бюст зберігатимуть як артефакт у складському приміщенні поруч із бюстом Сталіна. На сторінці театру у Facebook планують провести опитування, щоб визначити чиє погруддя слід розмістити на фасаді. Серед варіантів – Юрій Федькович, Леся Українка та інші відомі особистості. Нове погруддя виготовить чернівецький художник та скульптор Іван Салевич.
Нагадаємо
У Києві на вулиці Омеляновича-Павленка, 1 демонтують погруддя російського поета Олександра Пушкіна. Також приберуть меморіальну дошку радянській письменниці Ванді Василевській.