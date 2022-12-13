У Києві приберуть погруддя Пушкіна

Цитата

"Сьогодні робоча група з вивчення питань усунення пам’ятних об’єктів, пов’язаних з історією та культурою росії та СРСР, із публічного простору міста Києва ухвалила рішення про те, аби негайно прибрати погруддя російського поета Олександра Пушкіна та меморіальну дошку радянській письменниці Ванді Василевській із публічного простору столиці", – ідеться у повідомленні.

Додамо

У КМДА також активно обговорювали демонтаж пам’ятника Пушкіну на проспекті Перемоги, 40, який є пам’яткою національного значення. Відповідний дозвіл має надати Мінкульт.

Нагадаємо

У Києві бульвар Дружби Народів перейменували на бульвар імені засновника української армії Миколи Міхновського.