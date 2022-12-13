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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У Києві приберуть погруддя Пушкіна

У Києві приберуть погруддя Пушкіна

Київ • УНН

 • 926201 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. У Києві на вулиці Омеляновича-Павленка, 1 демонтують погруддя російського поета Олександра Пушкіна. Також приберуть меморіальну дошку радянській письменниці Ванді Василевській. Про це повідомили на сайті КМДА, передає УНН.

Цитата

"Сьогодні робоча група з вивчення питань усунення пам’ятних об’єктів, пов’язаних з історією та культурою росії та СРСР, із публічного простору міста Києва ухвалила рішення про те, аби негайно прибрати погруддя російського поета Олександра Пушкіна та меморіальну дошку радянській письменниці Ванді Василевській із публічного простору столиці", – ідеться у повідомленні.

Додамо

У КМДА також активно обговорювали демонтаж пам’ятника Пушкіну на проспекті Перемоги, 40, який є пам’яткою національного значення. Відповідний дозвіл має надати Мінкульт.

Нагадаємо

У Києві бульвар Дружби Народів перейменували на бульвар імені засновника української армії Миколи Міхновського.

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