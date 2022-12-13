В Киеве уберут бюст Пушкина
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Киеве на улице Емельяновича-Павленко, 1 демонтируют бюст российского поэта Александра Пушкина. Также уберут мемориальную доску советской писательнице Ванде Василевской. Об этом сообщили на сайте КГГА, передает УНН.
Цитата
"Сегодня рабочая группа по изучению вопросов устранения памятных объектов, связанных с историей и культурой россии и СССР, из публичного пространства города Киева приняла решение о том, чтобы немедленно убрать бюст российского поэта Александра Пушкина и мемориальную доску советской писательнице Ванде Василевской из публичного пространства столицы", – говорится в сообщении.
Добавим
В КГГА также активно обсуждали демонтаж памятника Пушкину на проспекте Победы, 40, который является памятником национального значения. Соответствующее разрешение должен предоставить Минкульт.
Напомним
В Киеве бульвар Дружбы Народов переименовали в бульвар имени основателя украинской армии Николая Михновского.