В Киеве уберут бюст Пушкина

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"Сегодня рабочая группа по изучению вопросов устранения памятных объектов, связанных с историей и культурой россии и СССР, из публичного пространства города Киева приняла решение о том, чтобы немедленно убрать бюст российского поэта Александра Пушкина и мемориальную доску советской писательнице Ванде Василевской из публичного пространства столицы", – говорится в сообщении.

Добавим

В КГГА также активно обсуждали демонтаж памятника Пушкину на проспекте Победы, 40, который является памятником национального значения. Соответствующее разрешение должен предоставить Минкульт.

Напомним

В Киеве бульвар Дружбы Народов переименовали в бульвар имени основателя украинской армии Николая Михновского.