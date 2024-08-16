В Чернигове представители ТЦК вывели депутата с сессии горсовета: что известно

В Чернигове сегодня, 16 августа, во время сессии городского совета представители Территориального центра комплектования и социальной поддержки зашли в сессионный зал и вывели оттуда одного из депутатов. Речь идет о внефракционном Виталии Гольце. Об этом УНН сообщает со ссылкой на «Суспільне Чернігів».

Детали

По словам корреспондента «Суспільного», которая находилась на месте происшествия, как только прозвучал гимн в начале сессии, в зал зашли двое мужчин, которые представились работниками ТЦК.

Сообщается, что они показали соответствующие документы, подошли к депутату Виталию Гольцу и попросили у него паспорт. После этого, как он предоставил им документ, представители ТЦК предложили ему выйти.

«На данный момент неизвестно где делся депутат, ведь в здании горсовета его нет. Полицейские, которые стояли на входе, рассказали, что Голец вместе с представителями ТЦК вышел на улицу. На улице их нет тоже», - пишет „Суспільне Чернігів“.

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