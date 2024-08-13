На Волыни повестки начали присылать по почте: в ТЦК дали разъяснения

Волынский областной Терцентр комплектования и соцподдержки (ТЦК) начал отправлять по почте повестки резервистам и военнообязанным. Об этом в комментарии Суспільному рассказала пресс-секретарь областного ТЦК Ульяна Кравчук, передает УНН.

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Повестку на обновление данных присылают заказным письмом по адресу, который указал военнообязанный, или же по его последнему месту регистрации.

По словам пресс-секретаря, подтверждением вручения повестки является день получения заказного письма. Об этом будет свидетельствовать документ от почтового оператора.

"Такая повестка (направленная заказным письмом) будет считаться надлежащим образом врученной даже в том случае, когда адресат по каким-то причинам не смог ее получить", - отметила Ульяна Кравчук.

В областном ТЦК также добавили: если военнообязанный после получения письма не появится в определенную дату в Терцентр комплектования - ему грозит административная ответственность. Постановление о наложении штрафа районные ТЦК также присылают заказным письмом.

Наразі немає жодної підстави, щоб вводити електронні повістки в застосунку “Резерв+” - Міноборони