Пока нет никаких оснований, чтобы вводить электронные повестки в приложении "Резерв+" - Минобороны

Министерство обороны пока не ведет работу по внедрению функции отправки электронных повесток через приложение "Резерв+". Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровых трансформаций Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

Сейчас нет никакого основания для того, чтобы начинать эту работу, нет законодательной основы. Мы не ведем эту работу, Министерство обороны и цифровая команда не ведет эту работу. Как только будет принято соответствующее законодательство и будут соответствующие поручения правительства, то мы сможем взять это в работу. Сейчас нет никаких оснований, чтобы это делать - сказала Черногоренко.

Напомним,

В приложении "Резерв+" должен появиться онлайн-рекрутинг, направление на ВЛК, которое можно будет сгенерировать через приложение, а также онлайн-отсрочка, которая на первом этапе обновления будет касаться многодетных родителей и студентов дневной формы обучения.