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В Чернигове патрульные, прибывшие на место российского удара, попали под повторный обстрел

Киев • УНН

 • 28117 просмотра

Во время дроновой атаки рф в Чернигове патрульные полицейские, которые первыми прибыли на место удара, попали под повторный обстрел. К счастью, обошлось без пострадавших.

В Чернигове патрульные, прибывшие на место российского удара, попали под повторный обстрел

Патрульные полицейские попали под повторный обстрел в Чернигове во время дроновой атаки рф. Они первые прибыли на место удара 15 марта. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, пишет УНН.

Патрульные первыми прибыли на место обстрелов, вызвали все экстренные службы и оградили территорию

- говорится в сообщении.

По словам Белошицкого, вчера в результате атаки ударных беспилотников в двух микрорайонах Чернигова было повреждено многоэтажку, предприятие, частные дома и автомобили.

"К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас продолжается ликвидация последствий вражеского обстрела", - добавил он.

Напомним

Ночью 16 марта Чернигов подвергся атаке дронов-камикадзе, один из которых попал в пятиэтажку, разрушив два этажа. Всего за сутки было 14 обстрелов приграничных районов области.

Алина Волянская

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