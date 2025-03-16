В Чернигове патрульные, прибывшие на место российского удара, попали под повторный обстрел
Киев • УНН
Во время дроновой атаки рф в Чернигове патрульные полицейские, которые первыми прибыли на место удара, попали под повторный обстрел. К счастью, обошлось без пострадавших.
Патрульные полицейские попали под повторный обстрел в Чернигове во время дроновой атаки рф. Они первые прибыли на место удара 15 марта. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, пишет УНН.
Патрульные первыми прибыли на место обстрелов, вызвали все экстренные службы и оградили территорию
По словам Белошицкого, вчера в результате атаки ударных беспилотников в двух микрорайонах Чернигова было повреждено многоэтажку, предприятие, частные дома и автомобили.
"К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас продолжается ликвидация последствий вражеского обстрела", - добавил он.
Напомним
Ночью 16 марта Чернигов подвергся атаке дронов-камикадзе, один из которых попал в пятиэтажку, разрушив два этажа. Всего за сутки было 14 обстрелов приграничных районов области.