У Чернігові патрульні, які прибули на місце російського удару, потрапили під повторний обстріл

Патрульні поліцейські потрапили під повторний обстріл в Чернігова під час дронової атаки рф. Вони перші прибули на місце удару 15 березня. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, пише УНН.

Патрульні першими прибули на місце обстрілів, викликали всі екстрені служби та огородили територію - йдеться у повідомленні.

За словами Білошицького, учора внаслідок атаки ударних безпілотників у двох мікрорайонах Чернігова було пошкоджено багатоповерхівку, підприємство, приватні будинки та автомобілі.

"На щастя, обійшлося без постраждалих. Наразі триває ліквідація наслідків ворожого обстрілу", - додав він.

Нагадаємо

Вночі 16 березня Чернігів зазнав атаки дронів-камікадзе, один з яких влучив у п'ятиповерхівку, зруйнувавши два поверхи. Загалом за добу було 14 обстрілів прикордонних районів області.