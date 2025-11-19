В Черкасской области сын мэра незаконно получил инвалидность и проиграл соцвыплаты в казино

$42.150.06
48.520.22
ukenru
11:38 • 7186 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 10536 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 13641 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29 • 20908 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 27801 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 40202 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 22521 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 24883 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 25228 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 22459 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1.8м/с
94%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Посол США в ООН пригрозил России санкциями и поставками оружия Украине, если Кремль не остановит войну21 ноября, 02:58 • 21765 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 26623 просмотра
Число пострадавших от ночной атаки рф в Одессе и Запорожье возросло: показали последствияPhoto06:53 • 14663 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 23300 просмотра
План Трампа по прекращению войны в Украине стал неожиданностью для дипломатов Европы - CNN08:07 • 13450 просмотра
публикации
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo11:38 • 7210 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф09:41 • 13652 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 23463 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины21 ноября, 04:07 • 40211 просмотра
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждогоPhoto20 ноября, 15:45 • 59060 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Петр Порошенко
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Днепропетровская область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo09:58 • 6638 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 26743 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 39439 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 53307 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 75132 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Тесла Модель Y

В Черкасской области сын мэра незаконно получил инвалидность и проиграл соцвыплаты в казино

Киев • УНН

 • 6312 просмотра

Сын мэра одного из городов Черкасской области незаконно получил инвалидность и социальные выплаты, большинство из которых проиграл в онлайн-казино. Ему объявлено подозрение в мошенничестве, досудебное расследование продолжается.

В Черкасской области сын мэра незаконно получил инвалидность и проиграл соцвыплаты в казино

Сын мэра одного из городов Черкасской области незаконно получил инвалидность и соцвыплаты, большую часть денег проиграл в онлайн-казино, сообщает Нацполиция. Ему уже объявили подозрение, досудебное расследование продолжается. Об этом сообщает Нацполиция Украины, пишет УНН.

Не имея никаких медицинских оснований, мужчина, с помощью поддельных документов, добился установления себе второй группы инвалидности и в течение длительного времени получал государственную социальную помощь

- говорится в сообщении.

Кроме того, используя те же схемы, мужчина оформил статус внутренне перемещенного лица, на который он не имел права, и получал дополнительные социальные выплаты.

Следствием установлено, что большинство полученных средств он проиграл в онлайн-казино.

Национальная полиция уже аннулировала незаконно оформленную инвалидность и задокументировала все обстоятельства ее назначения.

Следователи полиции сообщили фигуранту о подозрении в мошенничестве. Досудебное расследование продолжается.

В Киеве бухгалтер присвоила 1,5 млн гривен выплат педагогов на свою карту18.11.25, 15:48 • 4096 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Государственный бюджет
Национальная полиция Украины
Черкасская область