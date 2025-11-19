В Черкасской области сын мэра незаконно получил инвалидность и проиграл соцвыплаты в казино
Киев • УНН
Сын мэра одного из городов Черкасской области незаконно получил инвалидность и социальные выплаты, большинство из которых проиграл в онлайн-казино. Ему объявлено подозрение в мошенничестве, досудебное расследование продолжается.
Не имея никаких медицинских оснований, мужчина, с помощью поддельных документов, добился установления себе второй группы инвалидности и в течение длительного времени получал государственную социальную помощь
Кроме того, используя те же схемы, мужчина оформил статус внутренне перемещенного лица, на который он не имел права, и получал дополнительные социальные выплаты.
Следствием установлено, что большинство полученных средств он проиграл в онлайн-казино.
Национальная полиция уже аннулировала незаконно оформленную инвалидность и задокументировала все обстоятельства ее назначения.
Следователи полиции сообщили фигуранту о подозрении в мошенничестве. Досудебное расследование продолжается.
