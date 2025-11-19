На Черкащині син мера незаконно отримав інвалідність і програв соцвиплати в казино
Київ • УНН
Син мера одного з міст на Черкащині незаконно отримав інвалідність та соціальні виплати, більшість з яких програв у онлайн-казино. Йому оголошено підозру за шахрайство, досудове розслідування триває.
Син мера одного з міст на Черкащині незаконно отримав інвалідність і соцвиплати, більшість грошей програв у онлайн-казино, повідомляє Нацполіція. Йому вже оголосили підозру, досудове розслідування триває. Про це повідомляє Нацполіція України, пише УНН.
Не маючи жодних медичних підстав, чоловік, за допомогою підроблених документів, домігся встановлення собі другої групи інвалідності та протягом тривалого часу отримував державну соціальну допомогу
Крім того, використовуючи ті самі схеми, чоловік оформив статус внутрішньо переміщеної особи, на який він не мав права, та отримував додаткові соціальні виплати.
Слідством встановлено, що більшість отриманих коштів він програв у онлайн-казино.
Національна поліція вже анулювала незаконно оформлену інвалідність і задокументувала всі обставини її призначення.
Слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру за шахрайство. Досудове розслідування триває.
