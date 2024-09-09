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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Черкасской области ночью сбили вражеский дрон, был пожар

В Черкасской области ночью сбили вражеский дрон, был пожар

Киев  •  УНН

9 сентября 2024, 06:28  •  13557 просмотра

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Ночью в Черкасской области в течение 3,5 часов продолжалась воздушная тревога. Украинские защитники уничтожили вражеский БПЛА, обломки которого вызвали пожар сухой растительности, который быстро ликвидировали.

В Черкасской области ночью в течение 3,5 часов продолжалась воздушная тревога, уничтожен вражеский дрон, обломки которого вызвали пожар сухой растительности, который быстро ликвидировали, сообщил в Telegram в понедельник председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, пишет УНН.

Ночь прошла для области с тревогой в более чем три с половиной часа. В это время наши защитники уничтожили вражеский БпЛА. Из-за падения обломков загорелась сухая растительность. Пожар оперативно ликвидировали

- написал Табурец.

Над Україною вночі збили 6 "шахедів" та дві ракети9 сентября 2024, 05:25 • 17591 просмотр

Юлия Шрамко

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