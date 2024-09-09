На Черкащині вночі збили ворожий дрон, була пожежа
Київ • УНН
Вночі на Черкащині протягом 3,5 годин тривала повітряна тривога. Українські захисники знищили ворожий БПЛА, уламки якого спричинили пожежу сухої рослинності, яку швидко ліквідували.
У Черкаській області вночі протягом 3,5 години тривала повітряна тривога, знищено ворожий дрон, уламки спричинили пожежу сухої рослинності, яку швидко ліквідували, повідомив у Telegram у понеділок голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, пише УНН.
Ніч минула для області з тривогою в понад три з половиною години. У цей час наші оборонці знищили ворожий БпЛА. Через падіння уламків загорілась суха рослинність. Пожежу оперативно ліквідували
Над Україною вночі збили 6 "шахедів" та дві ракети09.09.24, 08:25 • 22821 перегляд