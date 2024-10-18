В Черкасской области более 12 часов длилась воздушная тревога: сбито 13 "шахедов"

Силы противовоздушной обороны уничтожили 13 вражеских дронов типа «Shahed» в небе над Черкасской областью во время воздушной тревоги. Обошлось без пострадавших. Об этом в пятницу сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает УНН.

Более 12 часов подряд мы имели угрозы с воздуха. По предварительным данным, в пределах области наши защитники уничтожили 13 «шахедов». Информация о пострадавших или разрушениях инфраструктуры не поступала - написал Табуретка в Telegram.

В то же время он напомнил, что о подозрительных находках следует сразу сообщать экстренным службам: 101, 102.

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