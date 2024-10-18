В Черкасской области более 12 часов длилась воздушная тревога: сбито 13 "шахедов"
Киев • УНН
Силы ПВО уничтожили 13 вражеских дронов «Shahed» над Черкасской областью во время 12-часовой воздушной тревоги. По данным ОВА, обошлось без пострадавших и разрушений инфраструктуры.
Силы противовоздушной обороны уничтожили 13 вражеских дронов типа «Shahed» в небе над Черкасской областью во время воздушной тревоги. Обошлось без пострадавших. Об этом в пятницу сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает УНН.
Более 12 часов подряд мы имели угрозы с воздуха. По предварительным данным, в пределах области наши защитники уничтожили 13 «шахедов». Информация о пострадавших или разрушениях инфраструктуры не поступала
В то же время он напомнил, что о подозрительных находках следует сразу сообщать экстренным службам: 101, 102.
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