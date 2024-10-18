На Черкащині понад 12 годин тривала повітряна тривога: збито 13 "шахедів"
Київ • УНН
Сили ППО знищили 13 ворожих дронів "Shahed" над Черкаською областю під час 12-годинної повітряної тривоги. За даними ОВА, обійшлося без постраждалих та руйнувань інфраструктури.
Сили протиповітряної оборони знищили 13 ворожих дронів типу "Shahed" у небі над Черкаською областю під час повітряної тривоги. Обійшлось без постраждалих. Про це у пятницю повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає УНН.
Понад 12 годин поспіль ми мали загрози з повітря. За попередніми даними, в межах області наші оборонці знищили 13 "шахедів". Інформація про потерпілих чи руйнації інфраструктури не надходила
Водночас він нагадав, що про підозрілі знахідки слід відразу повідомляти екстреним службам: 101, 102.
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