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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 3012 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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На Черкащині понад 12 годин тривала повітряна тривога: збито 13 "шахедів"

Київ • УНН

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Сили ППО знищили 13 ворожих дронів "Shahed" над Черкаською областю під час 12-годинної повітряної тривоги. За даними ОВА, обійшлося без постраждалих та руйнувань інфраструктури.

На Черкащині понад 12 годин тривала повітряна тривога: збито 13 "шахедів"

Сили протиповітряної оборони знищили 13 ворожих дронів типу "Shahed" у небі над Черкаською областю під час повітряної тривоги. Обійшлось без постраждалих. Про це у пятницю повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає УНН

Понад 12 годин поспіль ми мали загрози з повітря. За попередніми даними, в межах області наші оборонці знищили 13 "шахедів". Інформація про потерпілих чи руйнації інфраструктури не надходила

- написав Табурець у Telegram. 

Водночас він нагадав, що про підозрілі знахідки слід відразу повідомляти екстреним службам: 101, 102.

росія атакувала Україну 135 дронами: 80 збито, близько 10-ти літають в центральних областей18.10.24, 08:51 • 24992 перегляди

Тетяна Краєвська

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