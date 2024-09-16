В Черкассах на благотворительном забеге впервые была инклюзивная трасса

15 сентября 2024 года в Черкассах состоялся третий этап благотворительного квадромарафона "RUN 4 VICTORY", который собрал более 1000 участников. Кроме традиционных дистанций, в этом году мероприятие отметилось важным событием - открытием первой в городе инклюзивной трассы для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, сообщает УНН.

Инклюзивная дистанция в 2 км стала символом доступности и равных возможностей, предоставив шанс людям с нарушением опорно-двигательного аппарата принять полноценное участие в забеге вместе с другими участниками. Трасса была интегрирована в основной маршрут, подчеркивая важность единства и взаимной поддержки. По инклюзивной трассе бежали 5 участников.

Среди них и ветеран войны Сергей Прядка, который на Светлодарской дуге потерял ногу. После возвращения с фронта Сергей не только вернулся к активной жизни, но и одержал победы на "Іграх Нескорених".

"Спорт для меня - это часть жизни, особенно после ранения. Я занимаюсь кросфитом, и это помогает мне поддерживать здоровье и восстанавливаться. Спорт стал моей мотивацией и помог снова научиться ходить. Впоследствии попал на "Ігри Нескорених", где одержал победу. Это вдохновило меня продолжать заниматься и помогло вернуться к нормальной жизни. Поэтому никогда не поздно начать заниматься им, даже если раньше вы не были активны. Главное - иметь желание и двигаться вперед", - делится Сергей, который успешно преодолел инклюзивную дистанцию вместе с собратьями и мальчиком на костылях.

Забег "RUN 4 VICTORY" также привлек большое количество ветеранов, которые приняли участие в различных дистанциях. Среди них был и Алексей Демкив, ветеран из филиала МХП "Рідний край", который пробежал 10 км. После многочисленных контузий, полученных во время спецопераций, бег стал для него важной частью реабилитации и восстановления.

"Мы ежедневно поддерживаем ВСУ. Донатим, передаем оборудование, машины, продукты. Мы объединяемся с коллегами из МХП, с общинами и делаем много добрых дел, - отмечает Александр Воскобойник, директор МХП-УРОЖАЙ. - С большим энтузиазмом присоединился к организации третьего забега из Лиги забегов RUN 4 VICTORY, который прошел в Черкассах - городе, где расположен офис нашего аграрного предприятия. На этот раз мы собираем средства для нужд нашей местной 118-й бригады ТРО. Черкасчане и не только хорошо знают о бойцах этой бригады, которые защищают нашу страну в горячих точках. В наших забегах нет проигравших, все - победители! Все - единый организм, который поддерживает и придает силы защитникам бороться! Это возможность одержать победу над собой и продемонстрировать мощь и характер украинцев!".

Мероприятие организовано спортивным сообществом "Характер" и Благотворительным фондом "МХП-Громаді", имело целью сбор средств в поддержку 118-й бригады территориальной обороны. Благодаря регистрационным взносам и благотворительным пожертвованиям, которые были удвоены компанией МХП.