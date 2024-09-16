У Черкасах на благодійному забігові вперше була інклюзивна траса

15 вересня 2024 року в Черкасах відбувся третій етап благодійного квадромарафону "RUN 4 VICTORY", який зібрав понад 1000 учасників. Окрім традиційних дистанцій, цьогоріч захід відзначився важливою подією – відкриттям першої в місті інклюзивної траси для людей з порушеннями опорно-рухового апарату, повідомляє УНН.

Інклюзивна дистанція у 2 км стала символом доступності та рівних можливостей, надавши шанс людям з порушенням опорно-рухового апарату взяти повноцінну участь у забігу разом з іншими учасниками. Траса була інтегрована в основний маршрут, підкреслюючи важливість єдності та взаємної підтримки. Інклюзивною трасою бігли 5 учасників.

Серед них і ветеран війни Сергій Прядка, який на Світлодарській дузі втратив ногу. Після повернення з фронту Сергій не лише повернувся до активного життя, але й здобув перемоги на "Іграх Нескорених".

"Спорт для мене – це частина життя, особливо після поранення. Я займаюсь кросфітом, і це допомагає мені підтримувати здоров'я та відновлюватись. Спорт став моєю мотивацією і допоміг знову навчитися ходити. Згодом потрапив на "Ігри Нескорених", де здобув перемогу. Це надихнуло мене продовжувати займатися і допомогло повернутись до нормального життя. Тож ніколи не пізно почати займатися ним, навіть якщо раніше ви не були активні. Головне – мати бажання і рухатись вперед", - ділиться Сергій, який успішно подолав інклюзивну дистанцію разом з побратимами та хлопчиком на милицях.

Забіг "RUN 4 VICTORY" також залучив велику кількість ветеранів, які взяли участь у різних дистанціях. Серед них був і Олексій Демків, ветеран із філії МХП "Рідний край", який пробіг 10 км. Після численних контузій, отриманих під час спецоперацій, біг став для нього важливою частиною реабілітації та відновлення.

"Ми щоденно підтримуємо ЗСУ. Донатимо, передаємо обладнання, автівки, продукти. Ми гуртуємося з колегами з МХП, з громадами й робимо багато добрих справ, – зазначає Олександр Воскобойнік, директор МХП-УРОЖАЙ. – З великим ентузіазмом долучився до організації третього забігу з Ліги забігів RUN 4 VICTORY, який пройшов у Черкасах – місті, де розташований офіс нашого аграрного підприємства. Цього разу ми збираємо кошти для потреб нашої місцевої 118-ї бригади ТРО. Черкащани і не тільки добре знають про бійців цієї бригади, які боронять нашу країну в найгарячіших точках. В наших забігах немає переможених, усі – переможці! Усі – єдиний організм, що підтримує та надає сили захисникам боротися! Це можливість зробити перемогу над собою і продемонструвати міць та характер українців!".

Захід організований спортивною спільнотою "Характер" та Благодійним фондом "МХП-Громаді", мав на меті збір коштів на підтримку 118-ї бригади територіальної оборони. Завдяки реєстраційним внескам та благодійним пожертвам, які були подвоєні компанією МХП.