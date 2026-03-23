В Черкассах будут судить экс-руководителя общества за незаконный отбор газа на более чем 17 миллионов гривен
Киев • УНН
Экс-руководитель предприятия организовал отбор 900 тысяч кубометров газа без договоров. Дело об ущербе государству на 17 млн грн направлено в суд.
В Черкассах экс-руководителя будут судить за незаконный отбор газа, нанесший ущерб государству на более чем 17 миллионов гривен. Он организовал несанкционированное потребление природного газа после отключения предприятия от поставок. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Прокуроры Черкасской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего исполняющего обязанности председателя правления акционерного общества в Черкассах. Ему инкриминируют злоупотребление полномочиями, повлекшее значительный ущерб государству (ч. 2 ст. 364-1 УК Украины)
По данным следствия, в начале 2023 года предприятие имело задолженность за потребленный природный газ, в связи с чем государственный поставщик исключил его из балансирующей группы и прекратил поставки ресурса. Следовательно, общество потеряло право на получение и распределение газа потребителям.
Несмотря на это, в течение июня–сентября 2023 года руководитель не заключил новых договоров поставки, однако организовал дальнейшее потребление газа.
В результате таких действий предприятие несанкционированно отобрало из газораспределительной системы более 900 тыс. кубометров природного газа, чем нанесен государству ущерб на сумму более 17 млн грн.
