Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

У Черкасах судитимуть екскерівника товариства за незаконний відбір газу на понад 17 мільйонів гривень

Київ • УНН

 • 2872 перегляди

Екскерівник підприємства організував відбір 900 тисяч кубометрів газу без договорів. Справу про збитки державі на 17 млн грн скеровано до суду.

У Черкасах екскерівника судитимуть за незаконний відбір газу, що завдав збитків державі на понад 17 мільйонів гривень. Він організував несанкціоноване споживання природного газу після відключення підприємства від постачання. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Прокурори Черкаської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього виконувача обов’язків голови правління акціонерного товариства у Черкасах. Йому інкримінують зловживання повноваженнями, що спричинило значні збитки державі (ч. 2 ст. 364-1 КК України)

- йдеться у повідомленні.

За даними слідства, на початку 2023 року підприємство мало заборгованість за спожитий природний газ, у зв’язку з чим державний постачальник виключив його з балансуючої групи та припинив постачання ресурсу. Відтак товариство втратило право на отримання і розподіл газу споживачам.

Попри це, упродовж червня–вересня 2023 року керівник не уклав нових договорів постачання, однак організував подальше споживання газу.

У результаті таких дій підприємство несанкціоновано відібрало з газорозподільної системи понад 900 тис. кубометрів природного газу, чим завдано державі збитків на суму понад 17 млн грн.

Ольга Розгон

ЕкономікаКримінал