Бригадный генерал чешской армии Роман Гитга получил ранения в результате нападения с ножом. Инцидент произошел в пятницу утром, обстоятельства происшествия расследует военная полиция. Об этом сообщает издание Aktuálně.cz, передает УНН.

Мы расследуем обстоятельства инцидента, который, как утверждается, произошел рано утром в пятницу, 26 сентября

По предварительным данным, нападение произошло в общественном заведении. Генерал получил серьезные травмы, когда пытался защититься от удара, после чего был прооперирован. Сам Гитга подтвердил, что стал жертвой неспровоцированной атаки, но отказался раскрывать детали до завершения следствия.

В Генштабе Чехии случай назвали чрезвычайно чувствительным и подтвердили, что к этому могут быть причастны двое военнослужащих.

47-летний генерал является одним из ближайших соратников начальника Генерального штаба Карела Ржеки. Ранее он шесть раз проходил службу в Афганистане, командовал силами специального назначения и сейчас отвечает за разведку и внедрение беспилотников в чешской армии.

Мы внимательно следим за тем, что происходит в Украине, и собираем информацию. Наш будущий потенциальный конфликт с противником, которого мы сегодня считаем угрозой, будет несколько иным. НАТО уже имеет большое преимущество над Россией, поэтому мы анализируем, как будут выглядеть различные сценарии с нашей точки зрения. Однако мы с повышенным вниманием смотрим на машины, которые прошли через Украину