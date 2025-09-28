В Чехии ранили ножом бригадного генерала Романа Гитьгу: что известно

$41.490.00
27 сентября, 16:24
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Провоевал всего три дня: украинские военные взяли в плен белоруса 27 сентября, 16:46
Угрожает не только россии и Китаю: Лавров заявил, что НАТО пытается взять в военное кольцо всю Евразию 27 сентября, 16:59
Прекратите нас преследовать: Орбан обратился к Зеленскому на фоне появления венгерских дронов в небе Украины 27 сентября, 17:14
Запорожская АЭС без света четвертый день: россия проложила 200 км линий для захвата станции - Сибига 27 сентября, 17:46
Россия осуществила пуски крылатых ракет Х-101/555 из Саратовской области 01:02
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий 27 сентября, 06:00
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейков 26 сентября, 12:18
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной Кореи 26 сентября, 09:01
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Михаил Федоров
Рафаэль Гросси
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Польша
Черниговская область
Производитель видеоигр EA близок к заключению сделки о приватизации на $50 млрд - FT 27 сентября, 13:37
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотреть 26 сентября, 14:33
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов 26 сентября, 09:12
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFans 26 сентября, 07:07
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю 25 сентября, 10:47
MIM-104 Patriot
Ту-95
Ту-160
МиГ-31
СВИФТ

В Чехии ранили ножом бригадного генерала Романа Гитьгу: что известно

Киев • УНН

 • 910 просмотра

Бригадный генерал чешской армии Роман Гитьга получил серьезные ранения в результате ножевого нападения в пятницу утром. Военная полиция расследует инцидент, к которому могут быть причастны двое военнослужащих.

Бригадный генерал чешской армии Роман Гитга получил ранения в результате нападения с ножом. Инцидент произошел в пятницу утром, обстоятельства происшествия расследует военная полиция. Об этом сообщает издание Aktuálně.cz, передает УНН.

Мы расследуем обстоятельства инцидента, который, как утверждается, произошел рано утром в пятницу, 26 сентября

- сказала пресс-секретарь военной полиции Никола Римкевич Гайкова.

По предварительным данным, нападение произошло в общественном заведении. Генерал получил серьезные травмы, когда пытался защититься от удара, после чего был прооперирован. Сам Гитга подтвердил, что стал жертвой неспровоцированной атаки, но отказался раскрывать детали до завершения следствия.

В Генштабе Чехии случай назвали чрезвычайно чувствительным и подтвердили, что к этому могут быть причастны двое военнослужащих.

47-летний генерал является одним из ближайших соратников начальника Генерального штаба Карела Ржеки. Ранее он шесть раз проходил службу в Афганистане, командовал силами специального назначения и сейчас отвечает за разведку и внедрение беспилотников в чешской армии.

Мы внимательно следим за тем, что происходит в Украине, и собираем информацию. Наш будущий потенциальный конфликт с противником, которого мы сегодня считаем угрозой, будет несколько иным. НАТО уже имеет большое преимущество над Россией, поэтому мы анализируем, как будут выглядеть различные сценарии с нашей точки зрения. Однако мы с повышенным вниманием смотрим на машины, которые прошли через Украину

- сказал Гитга в одном из интервью в 2023 году.

Чехия создала координационную группу для защиты от беспилотников - Фиала 21.09.25, 03:53

Вероника Марченко

Криминал и ЧПНовости Мира
Армия Чешской Республики
НАТО
Афганистан
Украина