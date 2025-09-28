У Чехії поранили ножем бригадного генерала Романа Гітьгу: що відомо
Київ • УНН
Бригадний генерал чеської армії Роман Гітьга зазнав серйозних поранень від ножового нападу в п'ятницю вранці. Військова поліція розслідує інцидент, до якого можуть бути причетні двоє військовослужбовців.
Бригадний генерал чеської армії Роман Гітьга зазнав поранень унаслідок нападу з ножем. Інцидент стався у п’ятницю вранці, обставини події розслідує військова поліція. Про це повідомляє видання Aktuálně.cz, передає УНН.
Ми розслідуємо обставини інциденту, який, як стверджується, стався рано вранці п'ятниці, 26 вересня
За попередніми даними, напад відбувся у громадському закладі. Генерал отримав серйозні травми, коли намагався захиститися від удару, після чого був прооперований. Сам Гітьга підтвердив, що став жертвою неспровокованої атаки, але відмовився розкривати деталі до завершення слідства.
У Генштабі Чехії випадок назвали надзвичайно чутливим і підтвердили, що до цього можуть бути причетні двоє військовослужбовців.
47-річний генерал є одним із найближчих соратників начальника Генерального штабу Карела Ржеки. Раніше він шість разів проходив службу в Афганістані, командував силами спеціального призначення та нині відповідає за розвідку і впровадження безпілотників у чеській армії.
Ми уважно стежимо за тим, що відбувається в Україні, та збираємо інформацію. Наш майбутній потенційний конфлікт із супротивником, якого ми сьогодні вважаємо загрозою, буде дещо іншим. НАТО вже має велику перевагу над росією, тому ми аналізуємо, як виглядатимуть різні сценарії з нашої точки зору. Однак ми з підвищеною увагою дивимося на машини, які пройшли через Україну
