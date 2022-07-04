В белгороде проводят срочную эвакуацию всех поликлиник - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Социальные сети сообщают о срочной эвакуации всех поликлиник в российском белгороде, передает УНН.
Детали
Так, Telegram-каналы города пишут о том, что в городе началась эвакуация всех поликлиник.
Также сообщают, что звучал сигнал воздушной тревоги.
По предварительной информации там могут проводятся учения.
Отметим, что ранее сообщалось об обстрелах российских курска и белгорода. Сообщается, что после вчерашнего ЧП в белгороде на горячую линию поступило больше ста обращений.
росСМИ пишут, что в результате обстрелов погибло 5 человек.
Напомним
15 мая губернатор белгородской области вячеслав гладков сообщил об обстреле поселка середа якобы с территории Украины.