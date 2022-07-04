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В белгороде проводят срочную эвакуацию всех поликлиник - СМИ

Киев • УНН

 • 226740 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Социальные сети сообщают о срочной эвакуации всех поликлиник в российском белгороде, передает УНН.

Детали

Так, Telegram-каналы города пишут о том, что в городе началась эвакуация всех поликлиник.

Также сообщают, что звучал сигнал воздушной тревоги.

По предварительной информации там могут проводятся учения.

Отметим, что ранее сообщалось об обстрелах российских курска и белгорода. Сообщается, что после вчерашнего ЧП в белгороде на горячую линию поступило больше ста обращений.

росСМИ пишут, что в результате обстрелов погибло 5 человек.

Напомним

15 мая губернатор белгородской области вячеслав гладков сообщил об обстреле поселка середа якобы с территории Украины.

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