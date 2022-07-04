В бєлгороді проводять термінову евакуацію всіх поліклінік - ЗМІ

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Так, Telegram-канали міста пишуть про те, що у місті почалася евакуація всіх поліклінік.

Також повідомляють, що лунав сигнал повітряної тривоги.

За попередньою інформацією, там можуть проводитися навчання.

Зазначимо, що раніше повідомлялося про обстріли російських курська та бєлгорода. Повідомляється, що після вчорашньої НП у бєлгороді на гарячу лінію надійшло більше ста звернень.

росЗМІ пишуть, що внаслідок обстрілів загинуло 5 людей.

Нагадаємо

15 травня губернатор бєлгородської області в'ячеслав гладков повідомив про обстріл селища середа нібито з території України.