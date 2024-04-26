В Броварах глава РГА Майбоженко сбил людей на пешеходном переходе: предварительно, пострадали четыре человека
Киев • УНН
Четыре человека, в том числе двое мужчин, женщина и ребенок, пострадали в результате ДТП на пешеходном переходе, вызванного главой Броварской районной государственной администрации Владимиром Майбоженко.
Под Киевом глава райгосадминистрации Броваров Майбоженко Владимир устроил ДТП на пешеходном переходе. По словам очевидцев, пострадали четыре человека, передает корреспондент УНН.
ДТП произошло в Броварах возле заведения общественного питания.
"Пострадали четыре человека: двое мужчин, женщина и ребенок", - сообщили очевидцы.
На месте уже работает полиция. Как видно из видео, которое распространяется в сети, была проведена проверка на драгере. Тест на алкоголь показал значительное превышение нормы - 2,31.
Правоохранители пока ситуацию не комментируют. Информации о состоянии пострадавших пока также нет.
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