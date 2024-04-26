В Броварах глава РГА Майбоженко сбил людей на пешеходном переходе: предварительно, пострадали четыре человека

Под Киевом глава райгосадминистрации Броваров Майбоженко Владимир устроил ДТП на пешеходном переходе. По словам очевидцев, пострадали четыре человека, передает корреспондент УНН.

ДТП произошло в Броварах возле заведения общественного питания.

"Пострадали четыре человека: двое мужчин, женщина и ребенок", - сообщили очевидцы.

На месте уже работает полиция. Как видно из видео, которое распространяется в сети, была проведена проверка на драгере. Тест на алкоголь показал значительное превышение нормы - 2,31.

Правоохранители пока ситуацию не комментируют. Информации о состоянии пострадавших пока также нет.